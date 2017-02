Cento e vinte soldados são incorporados à Polícia Militar da Bahia

Novos policiais e viaturas foram apresentados na manhã desta terça-feira (31/01/2017), em solenidade realizada do Centro de Formação e Aperfeiçoamento das Praças da Polícia Militar (CFAP), no Alto de Ondina. Cento e vinte soldados, 21 mulheres e 99 homens, foram recebidos pelo subsecretário da Segurança Pública, Ary Pereira de Oliveira, e pelo comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão. Na ocasião também foram entregues 30 novas motocicletas, aumentando a frota do Esquadrão Águia, unidade responsável por diversas ações preventivas de segurança.

“Este é um momento de comemoração. Para quem sonha em defender a sociedade, o momento da conclusão do curso é a realização de um sonho. São todos muito bem-vindos”, afirmou Oliveira. Com a chegada do novo efetivo, sobe para mais de 2500 o número de soldados incorporados na Polícia Militar nos últimos dois anos.

Já o comandante-geral ressaltou a importância do policial ser exemplo de defesa para toda a sociedade. “Nossa profissão não é fácil, mas a vontade de ajudar o próximo e de lutar para um mundo melhor está acima de qualquer dificuldade que venha a aparecer”, disse Brandão.

Na ocasião, as mortes dos soldados Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior, lotados no 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (Bom Jesus da Lapa) enquanto defendiam os interesses da sociedade foram lembrados. “Não vamos esquecer, nem sossegar enquanto os responsáveis por estes atos não pagarem pelos atos covardes”, ressaltou.