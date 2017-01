Carlos Martins e Fernando Torres finalizam transição na Sedur

Os projetos de mobilidade urbana e habitação popular estão entre as prioridades de Fernando Torres, novo secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur).

Fernando Torres reafirmou seu compromisso durante solenidade de transição, ocorrida na tarde desta quarta-feira (25/01/2017), no CAB, em Salvador.

“A Sedur da Bahia é destaque nacional na elaboração e execução de projetos, principalmente na área de mobilidade”, disse o secretário.

Torres assume a Sedur que era comandada por Carlos Martins. “Fernando temos o melhor quadro de servidores do estado da Bahia trabalhando na Sedur. Deixei a secretaria com a sensação do dever cumprido, mas sei reconhecer que a Sedur também estará em boas mãos”, reconheceu o ex-secretário.

Os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia participaram da solenidade de transição.