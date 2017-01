Carlos Geilson é o segundo deputado que mais discursou em 2016

O deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) foi o segundo parlamentar que mais discursou na Assembleia Legislativa da Bahia em 2016. Geilson fez uso da palavra na Tribuna da Alba 107 vezes, atrás, apenas, do presidente da Casa, o deputado Marcelo Nilo (PSL) que discursou 148 vezes.

Os temas mais abordados parlamentar em seus discursos foram a cobrança por recuperação das estradas, as falhas na segurança pública – principalmente o alto índice de assaltos a bancos nas agências do interior do estado e as promessas de campanha do governador Rui Costa que ainda não foram cumpridas em Feira de Santana, como a construção do novo hospital regional da cidade.

Assiduidade

A frequência de Carlos Geilson nas sessões da Casa também merece destaque. Ele esteve presente em todas as sessões extraordinárias em 2016. Das 131 sessões ordinárias, o parlamentar faltou apenas uma vez. Em 2015, Geilson foi premiado pela Alba como o deputado mais assíduo da Casa, com apenas uma falta justificada.