Baianos e turistas recebem as bênçãos do Bom Jesus dos Navegantes no dia 1º de 2017

Começar um novo ano com as bênçãos do Senhor Bom Jesus dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem faz parte da tradição de baianos e turistas nos festejos do Ano Novo. Neste domingo, primeiro dia de 2017, a tradição se repete e toma conta da região do Comércio, onde se localiza a Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, e do bairro da Boa viagem, onde está a Igreja da Boa Viagem.

É neste templo que aconteceram, na última terça-feira (27/12/2016), o início das homenagens, com alvorada com fogos de artifícios, repicar de sinos, lavagem do templo, missas e o hasteamento da bandeira da Devoção do Senhor Bom Jesus dos Navegantes. De quarta (28) até esta sexta (30), ocorreu o tríduo preparatório. Este ano, a festa o tema O olhar fixo em Jesus: a vocação da família.

No sábado (31), é realizada, às 8h, a descida da galeota Gratidão do Povo ao mar (embarcação centenária que transporta a imagem). Às 15h30, dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, preside a Missa do Embarque. Às 17h, a imagem do Bom Jesus dos Navegantes sai em procissão da igreja até a galeota para a procissão marítima da Boa Viagem para o cais do Porto de Salvador, de onde a imagem segue em procissão terrestre para a Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia.

No domingo festivo (1° de janeiro de 2017), dom Murilo preside missa, às 8h, na Basílica da Conceição da Praia. Já devotos e turistas que estiverem na Boa Viagem participam de missa às 9h. A procissão terrestre começa por volta das 10h, com as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Senhor Bom Jesus dos Navegantes até o píer da Capitania dos Portos. Apenas a imagem de Bom Jesus dos Navegantes é embarcada e segue em procissão marítima de volta à Igreja da Boa Viagem, onde, no mesmo horário do embarque da imagem, acontece missa.

A previsão é que a procissão marítima chegue à praia da Boa Viagem às 12h30, quando a imagem de Bom Jesus dos Navegantes será recebida pela imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Após o recolhimento das imagens, o templo é fechado às 15h.

Este ano, a novidade é que as embarcações que vão acompanhar a procissão marítima da festa participarão de um concurso, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Segundo o produtor cultural Moyses Cafezeiro, escunas, saveiros, lanchas e outras embarcações serão avaliadas de acordo com requisitos como animação, decoração e criatividade. De acordo com Cafezeiro, a premiação tem o intuito de estimular a participação de novos barcos na procissão, resgatando a tradição da festa.