Bahiafarma garante R$ 15,4 milhões para produção de kits de diagnóstico da zika, dengue e chikungunya

A Bahiafarma, laboratório público do Estado da Bahia, vinculado à Secretaria da Saúde (Sesab), garantiu ampliação de R$ 15,4 milhões para a produção de kits de diagnóstico da zika, dengue e chikungunya. O anúncio foi feito em evento com o governador Rui Costa e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira (05/01/2014), no Hospital Aristides Maltez (HAM), em Salvador. Recentemente, Rui Costa esteve no local, onde firmou contrato que garante 100% de cobertura oncológica na Bahia, com o repasse de R$ 9,6 milhões por ano ao HAM.

O governador e o ministro visitaram algumas dependências da unidade, entre elas o Pronto Atendimento, setores de radioterapia e o de oncologia pediátrica, onde cerca de 500 crianças são atendidas mensalmente. O HAM é referência no tratamento contra os diversos tipos de câncer e realiza de 850 a 900 cirurgias oncológicas todos os meses.

Na oportunidade, Barros apresentou um balanço das ações do Ministério da Saúde (MS) no Brasil e na Bahia. O evento também marcou a liberação de recursos federais da ordem de R$ 96,7 milhões para serviços do Sistema Único da Saúde (SUS).

A visita foi guiada por Aristides Maltez Filho, presidente da Liga Baiana Contra o Câncer (LBCC), mantenedora do Hospital. O secretário estadual da Saúde Fábio Vilas Boas, o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, e a primeira-dama do Estado e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Aline Peixoto, entre outras autoridades, também compareceram ao hospital.

No evento de hoje, Rui falou sobre as ações realizadas na área da Saúde em todo o estado. “O Governo tem feito um esforço grande para que, por meio de parcerias com os municípios, possamos melhorar a Atenção Básica na Bahia, seja para implementar novas equipes ou novas instalações. Ainda em janeiro vai sair a licitação para construção de Postos de Saúde da Família em municípios da região metropolitana. Teremos sete PSF em Salvador”, revelou o governador.