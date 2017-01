Bahia será divulgada em 60 eventos nacionais e internacionais em 2017

Os principais atrativos turísticos da Bahia vão ser apresentados este ano, pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa), em cerca de 60 eventos nacionais e internacionais. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, terão feiras com a presença da Bahia, apresentando suas belezas naturais.

“Países como Argentina, França, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Chile, Espanha, Portugal e Inglaterra estão no calendário de ações da Diretoria de Promoções da Bahiatursa. No nosso planejamento, a ideia é sempre priorizar os eventos que acontecem nos principais emissores de turistas”, informa o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

Praia do Forte, Trancoso, Morro de São Paulo, Barra Grande e Lençóis estão na preferência dos turistas quando o assunto é Bahia. De acordo com dados do setor de estatística da Secretaria do Turismo (Setur), mais de 5 milhões de turistas devem passar pelo estado no verão 2017. Entre as 13 zonas turísticas, diversos municípios têm ocupação hoteleira entre 95% e 100%, como Porto Seguro, Mata de São João, Cairu, Maraú e Lençóis.

Em 2016, a Bahia recebeu 600 mil visitantes estrangeiros e mais de 14 milhões de visitantes brasileiros. “Este interesse pela Bahia é fruto de um 2016 em que investimos muito na propagação do estado como um todo, nos mais de 30 eventos dos quais participamos no Brasil e no mundo”, destaca Medrado.

Premiação

Nesta quarta-feira (17), a importância da Bahia no cenário do turismo internacional foi reconhecida com o prêmio Silvia Zorzanello, entregue durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri. Outorgada ao secretário do Turismo da Bahia, José Alves, representante do governador Rui Costa, a premiação é uma iniciativa do Grupo Excelências, da Espanha, que atua nos mercados de comunicação e turismo da Espanha, América e Caribe.

Na 37ª edição, a Fitur é considerada uma das maiores feiras de turismo internacional. “Esta premiação representa o reconhecimento da Bahia num ambiente altamente competitivo”, afirmou José Alves, após a cerimônia. “Nos alegra e estimula a prosseguir na execução de políticas públicas de desenvolvimento em ritmo ainda mais intenso”.

Voos extras

Neste verão, a Bahia oferece 1,5 mil voos extras. A Avianca anunciou 155 rotas adicionais, com frequências ligando São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro a Salvador até o início de março. A Gol oferta mais de 900 voos, com 160 mil assentos a mais até março, incluindo uma rota direta entre Uruguai e Salvador. A Azul disponibiliza, até fevereiro, 350 voos extras para Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, Lençóis, Teixeira de Freitas e Valença. Já a Latam Airlines oferece 86 voos a mais para a Bahia até janeiro, com destino a Salvador e Porto Seguro.

Internacionalmente, a Aerolíneas Argentinas colocou em operação um novo voo regular Buenos Aires-Porto Seguro. A Bahia é um destino considerado muito atrativo para os argentinos, que elegeram o Nordeste brasileiro como uma das principais alternativas para o turismo. Entre os meses de janeiro e março de 2017, a Gol opera um voo semanal Montevidéu-Salvador. A ampliação da oferta de voos reforça a malha aérea e favorece a atividade turística.