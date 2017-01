Bahia Produtiva habilita consultores para elaboração de planos de negócios

O projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), está com as inscrições abertas para habilitação de consultores individuais para a elaboração e acompanhamento do Plano de Negócios das entidades selecionadas nos editais de chamada pública do projeto.

A habilitação visa viabilizar uma lista de profissionais aptos a elaborar Plano de Negócios das entidades selecionadas pelos editais de subprojetos orientados ao mercado. Entre as atividades desenvolvidas pelo consultor estão visita de campo, realização de reuniões com participação dos beneficiários, coleta de informações contábeis, financeiras e gestão dos recursos humanos, planejamento das atividades para elaboração do Plano de Negócios.

O consultor contratado deve ter formação em Ciências Agrárias, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis ou Engenharia, experiência na elaboração de Planos de Negócios para investimentos e experiência no acompanhamento da implantação de empreendimentos coletivos. A seleção dos consultores será realizada posteriormente pelas organizações produtivas apoiadas pelo projeto.

Segundo o coordenador do Bahia Produtiva, Fernando Cabral, a consultoria vai ajudar no aumento a integração do mercado, na receita líquida e na segurança alimentar dos beneficiários organizados. “A habilitação ajuda as organizações beneficiadas pelo projeto a terem profissionais qualificados atuando junto às organizações”, destaca.

Os interessados em participar do processo de habilitação devem enviar os currículos para o endereço bahiaprodutiva@car.ba.gov.br. O e-mail deve estar identificado com o título: Consultoria individual para elaboração de Planos de Negócios.

O Projeto Bahia Produtiva é resultado de um Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e se insere na estratégia de política pública que vem sendo realizada no Estado da Bahia para o fomento ao desenvolvimento rural, atuando no fomento à produção, comercialização e na melhoria da infraestrutura no campo.