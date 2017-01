Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mobiliza lideranças da Bahia em prol da prevenção de acidentes

Segundo estado com mais mortes em acidentes em rodovias federais em 2015, a Bahia está no foco das ações da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) em 2017. Isso porque o estado vai sediar, pela primeira vez, em setembro, o XII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, maior e mais relevante evento sul-americano sobre saúde e mobilidade.

Discutindo temas fundamentais à mobilidade saudável e prevenção de acidentes, o congresso traz na programação assuntos como: desafios do trânsito contemporâneo; transporte alternativo; atualização em doenças do sono e risco de direção veicular; novas tecnologias; entre outros. O congresso irá reunir mais de 2,5 mil profissionais entre médicos, psicólogos e representantes de Departamentos e Conselhos Estaduais de Trânsito entre os dias 14 e 17 de setembro de 2017, em Costa do Sauipe.

Para apresentar o Congressos às lideranças da Bahia, o diretor nacional da Abramet, José Heverardo Montal, e o diretor regional, Antônio Meira, estiveram em visitas na última semana em Salvador. Na Arquidiocese da cidade, recebidos pelo arcebispo Dom Murilo Krieger, os diretores, apresentaram a Associação e fizeram o convite oficial ao líder, que confirmou participação em uma das mesas redondas do Congresso.

“É fundamental que se converse sobre isso e, mais, que se sensibilize a sociedade por meio de campanhas que reduzam esses números”, ressaltou Dom Murilo. “Os acidentes são considerados a grande patologia dos últimos tempos. Os números são alarmantes e é por isso que trabalhamos para preveni-los”, esclareceu Montal.

Acompanhados pelo presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Alex da Piatã, que intermediou os encontros, os diretores seguiram em visitas ao secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, ao secretário estadual de Saúde, Fábio Villas-Boas, o subsecretário de Turismo do Estado, Benedito Braga, que manifestou apoio ao evento, e o diretor do Detran-BA, Lúcio Gomes, que confirmou o apoio do órgão e presença em setembro.

A Abramet

Fundada em 1980, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego-ABRAMET é uma entidade médica, sem fins lucrativos, que congrega os especialistas em Medicina de Tráfego (Resolução CFM nº.1.634/2002), desenvolvendo ações, estudos e pesquisas visando à prevenção de acidentes decorrentes da mobilidade humana, procurando evitá-los ou mitigar a dor por eles provocada.

A ABRAMET expande divulga e incentiva, em todos os níveis, o conhecimento sobre as questões relacionadas à medicina e segurança de tráfego, através de campanhas educativas, estudos e ações de prevenção, zelando pelo nível ético, eficiência técnica, sentido social e aperfeiçoamento do exercício profissional da medicina e da segurança de tráfego no país.