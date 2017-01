Artistas Baianos participam de espetáculo na Alemanha com transmissão ao vivo em Salvador.

Em comemoração aos vinte e sete anos na companhia alemã Harlekin Theater acontecerá no sábado (28/01/2017), a montagem do espetáculo “As 27 horas de Tübingen”, com vinte e sete horas de duração, na cidade de Tübingen na Alemanha e participação de artistas do Japão, Austrália, Portugal, Alemanha e Brasil.

Entre os convidados baianos, os atores Aicha Marques, Daniel Becker, Fabio Vidal, Lulu Pugliese e o artista visual Yosh – que além de assinar a concepção visual do espetáculo irá expor seus quadros que deram origem as suas estamparias inspiradas na fé, na cultura e na ancestralidade baiana.

O público soteropolitano irá interagir diretamente com o espetáculo encenado na Alemanha. A montagem será transmitida ao vivo e através do sistema de interatividade, mediado pelo ator Maurício de Oliveira, os participantes poderão sugerir temas, títulos e estilos que serão encenados no palco da cidade de Tübinge. O evento acontece no próximo sábado (28.01), às 20h, no Galpão Wilson Mello no Forte do Barbalho (Rua Marechal Gabriel Botafogo, s/n). Entrada gratuita.

Sobre Yosh

Yosh é artista plástico, arte-educador, cenógrafo e criador de moda. O artista visual pesquisador sobre a cultura afro da Bahia segue para mais uma temporada no exterior, já sendo conhecido pela assinatura na concepção visual de outros trabalhos pelo mundo como a Lavagem de Madeleine em Paris e o Carnaviena na Áustria. Também integrou a equipe de montagem da exposição “35 anos de Blocos Afro da Bahia”, em Santo Domingo, República Dominicana, assinou a cenografia do espetáculo Afro Euro in Transition, Companhia Nordic Black Theatre, participou da exposição coletiva “Saana África”, no Horizont Institut e no Museu IKM e realizou individualmente as exposições “Universo e Nós”, Black Boxer Teater e “Dois Mundos”, no Centro Cultural Africano e no Unity Centre, na Noruega.