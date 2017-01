Ao tomar posse, deputado Angelo Almeida afirma que a política é onde pode servir a sociedade

“Eu compreendo que na vida existe alguns princípios e um deles é a gente encontrar algo para se importar, e ao encontrar isso poder se identificar e se doar. Eu encontrei na política com o que me importar”. Foi ressaltando a sua relação de compromisso com a vida pública que o deputado estadual Angelo Almeida fez discurso durante a cerimônia de posse na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), nesta segunda-feira (02/01/2017).

Angelo declarou ainda o compromisso do seu mandato. “A política é onde posso servir a sociedade, as comunidades que represento e a minha cidade, Feira de Santana, que é o meu berço da politica. E o nosso mandato será um instrumento para isso”, afirmou.

A posse aconteceu na Sala da Presidência da Assembleia Legislativa da Bahia e foi dirigida pelo presidente Marcelo Nilo. A cerimônia contou com a participação da senadora e presidente estadual do PSB, Lídice da Mata, e do senador Otto Alencar, além dos deputados Angelo Coronel e Fabíola Mansur.

Angelo Almeida foi candidato a deputado estadual em 2014, quando teve 35.519 votos. Ele ocupa a vaga do deputado licenciado Vitor Bonfim (PDT), atual secretário estadual de Agricultura.