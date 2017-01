ANAMAGES e AMB atuam em cooperação a favor da magistratura brasileira

Dotados de perfis agregadores, o Presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES), Magid Nauef Láuar, e o Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Jayme de Oliveira, sinalizaram a importância da união das entidades representativas em prol dos superiores interesses da Magistratura durante a posse do Juiz Ney Alcântara como Presidente da Associação Alagoana de Magistrados (Almagis).

Durante a solenidade de posse do Juiz Ney Alcântara, que ocupa o cargo de Conselheiro da ANAMAGES, ambos os Presidentes nacionais fizeram discurso enfatizando a necessidade da união de toda a Magistratura brasileira.

O Magistrado Magid Nauef Láuar, que tem desempenhado trabalho no sentido de aproximar a ANAMAGES das Associações Estaduais de Magistrados, também considerou que no cenário de grandes preocupações para o Poder Judiciário, há de se alimentar a esperança de uma verdadeira união de todos os Magistrados e do trabalho em conjunto das Associações Nacionais de Magistrados: ANAMAGES, Ajufe, Anamatra e a AMB em prol dos superiores interesses da Magistratura, do Magistrado e do Poder Judiciário.

O Presidente da AMB, Jayme de Oliveira pretende trabalhar no sentido de melhor integração da Magistratura brasileira e, inclusive, se comprometeu a filiar-se na ANAMAGES.