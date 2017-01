Ampro Norte/Nordeste cria visita técnica para profissionais que desejam conhecer a montagem do carnaval de Salvador

O capítulo Norte e Nordeste da AMPRO – Associação de Marketing Promocional, vai oferecer aos seus associados e não associados de todas as regiões, que atuam com produção, a oportunidade de realizarem uma visita técnica nos principais pontos de montagem e bastidores do Carnaval de Salvador. O evento é um dos maiores e mais importantes conglomerados de cases de Live Marketing do Brasil, além de ser considerada a maior festa popular do país.

A programação vai começar nos dias que antecedem o carnaval 21 e 22 de fevereiro de 2017 e vai contemplar desde um bate-papo que reunirá representantes dos órgãos públicos que estão envolvidos com a realização do evento, até as visitas guiadas aos principais percursos e roteiros da festa, passando pela montagem e pela área de logística de alguns camarotes. Haverá também a opção que engloba o tour aéreo, para acompanhar as saídas dos principais blocos nos circuitos do carnaval.

“É uma excelente oportunidade para quem atua diretamente com produção e tem vontade de conhecer alguns pontos chaves que movem as ações de Live Marketing nesta ocasião. O Carnaval de Salvador é uma vitrine muito importante para diversas marcas e agências que atuam com muita inovação para atrair a atenção do consumidor”, diz Márcio Viana, presidente da AMPRO no capítulo Norte e Nordeste.