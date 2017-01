Aluga-se o Brasil

A situação do Brasil é caótica. Chegamos ao caos. Não, como diz na Bíblia, a confusão geral dos elementos antes da formação do mundo, mas a total confusão generalizada; desordem.

As rebeliões nos presídios de Manaus e de Roraima são a prova da disseminação do ódio que assola o País pela Direita Zona Sul. Esta, com o apoio da grande mídia, que sempre esteve a serviço do PSDB e do governo golpista, ilegítimo, usurpou o poder conferido a Dilma Rousseff nas eleições de 2014.

Grande situação de bagunça instalou-se na economia do País. Em novembro de 2016 as vendas no comércio caíram 3,5% em relação ao mesmo período de 2015. Há uma expectativa de queda no varejo restrito entre 6,0% e 6,5%, segundo o PMC – Pesquisa Mensal de Comércio – divulgada pelo IBGE; o nível de emprego na construção civil acumulou queda de 14,5% nos últimos 12 meses, gerando saldo negativo de 437 mil postos de trabalhos, segundo SindusCon-SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo.

Em 1980 Raul Seixas lançou o disco “Abre-te Sésamo” com uma das faixas intitulada por: “Aluga-se”. A canção, composta pelo próprio Raul Seixas e Cláudio Roberto Andrade de Azevedo, se adequa na atual condição do Brasil.

Logo na primeira estrofe pode-se entender a solução para nosso País: “A solução pro nosso povo eu vou dá, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui é só vim pegar, a solução é alugar o Brasil!…”

Mais uma nova licitação foi aberta pela Petrobrás e só foram convidadas para participar do processo de licitação 30 empresas estrangeiras e nenhuma brasileira. Entre estas, a maioria não possue nem escritório no Brasil. Seriam as ações que nunca se concluem de Moro e seu Lava Jato uma desculpa para o entreguismo ?

Observando outra estrofe da canção do “Profeta Raul Seixas”, concluímos que o entreguismo do governo ilícito está “ipsis litteris” a canção em questão: “Nós não vamo pagá nada, nós não vamo pagá nada, é tudo free! Tá na hora agora é free, vamo embora, dá lugar pros gringo entrar, esse imóvel tá prá alugar!…”

A indústria naval brasileira foi destruída pelo governo Temer. Uma das principais mudanças neste segmento foi abandonar a orientação de contratar a construção de navios próprios em estaleiros nacionais, cancelando a política do PT de usar a demanda da Petrobrás para aquecer a indústria naval.

“A Petrobrás, sob nova direção dos golpistas, rejeita o trabalhador brasileiro e cancela a construção de 17 navios. Para eles é mais interessante importar as embarcações de países como China, Coréia do Sul e Cingapura, ao invés de construí-los aqui com mão de obra nacional.” Comentário do Blog O Cafezinho.

O governo golpista de Temer fica explicitado no comentário do Blog O Cafezinho, como o governo que prefere dar empregos aos estrangeiros ao passo que desemprega os trabalhadores compatriotas.

“Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar, tem o Atlântico, tem vista pro mar, a Amazônia é o jardim do quintal e o dólar dele paga o nosso mingau…”