ALBA: deputado Hildécio Meireles encerra legislatura liderando ranking de discursos espontâneos e promessa de cobrar ainda mais

Em seu primeiro mandato, o deputado estadual Hildécio Meireles (PMDB), além de ser eleito por duas vezes pelos jornalistas que fazem a cobertura na Assembleia Legislativa com o Prêmio Destaque Parlamentar, finda a legislatura liderando o ranking de discursos espontâneos (sem compor mesa e relatar projetos) no plenário da Assembleia Legislativa. Com 67 intromissões contundentes, a maioria cobrando posicionamento do Governo do Estado em prol dos baianos, Hildécio afirma que a luta por mais segurança, educação, saúde, por estradas melhores, por um turismo melhor, por uma Bahia melhor continuará nesta próxima legislatura.

Umas das lutas que continuará encampando ainda, destaca o parlamentar, é sobre a forma como as matérias de interesse do Governo tem sido votadas na Casa Legislativa. “O que eu tenho impressão, às vezes, é que nós deputados somos uma grande orquestra. O governo aqui dança a música que ele quer, do jeito que ele quer. É preciso dar um basta nisso. No menor município da Bahia, o Poder Executivo local respeita mais o Poder Legislativo daquela localidade do que nós aqui da Assembleia Legislativa da Bahia somos respeitados pelo Poder Executivo”, reforçou, relembrando os bilhões em empréstimos concedidos ao executivo estadual, sem a devida justificativa do seu uso. “E eu continuarei firme no propósito de mudar essa realidade, com cobranças e propostas”, findou.