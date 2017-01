ALBA concederá Comenda 2 de Julho a Caetano Veloso

O deputado Euclides Fernandes apresentou projeto de resolução para conceder a Comenda 2 de Julho ao consagrado compositor e cantor baiano Caetano, em reconhecimento aos “50 anos de atividades artísticas em que difundiu e levou o nome da Bahia aos mais recônditos lugares do mundo”. No documento, o parlamentar destaca inicialmente que proposta idêntica foi apresentada equivocadamente em agosto de 2015, propondo a concessão da Comenda para os cantores e compositores baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, em comemoração aos 50 anos de carreira dos dois. Por decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a concessão da mais alta homenagem do Legislativo baiano deve ser individual, o que resultou na aprovação em primeiro lugar em favor de Gilberto Gil.

“Dessa forma, estamos apresentando um novo projeto de resolução sugerindo a concessão da Comenda 2 Julho para o cantor e compositor Caetano Veloso com o objetivo de sanar a falha e, se aprovada, que seja entregue em uma única solenidade aos dois grandes artistas baianos. Caetano nasceu na cidade de Santo Amaro, em 7 de agosto de 1942, sendo registrado com o nome de Caetano Emanuel Viana Teles Veloso. É músico, arranjador compositor e escritor. Dono de um currículo invejável como artista, em recente temporada percorreu quase que o Brasil inteiro, parte da Europa e da África, chegando até Tel Aviv, em Israel.