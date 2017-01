Acusado de assassinato em Feira de Santana, Gilson de Jesus Moura vai responder por quíntuplo homicídio

O comerciante Gilson de Jesus Moura, de 49 anos, preso na madrugada desta sexta-feira (06/01/2017) vai responder por cinco homicídios qualificados, duas tentativas de homicídios e um crime de aborto.

Gilson de Jesus Moura é acusado de incendiar à casa onde morava com a família, provocando a morte de três de seus filhos, de 13, 9 e 8 anos, de uma enteada de 16, que estava grávida, e do filho dela de 1 ano. A mulher dele, mãe das crianças, e outra filha de 4 anos conseguiram sair do imóvel, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, e estão internadas em unidade hospitalar, sendo tratadas das queimaduras graves que sofreram.

O assassino comerciante foi capturado por uma guarnição da Polícia Militar, no Largo do Marajó, em Feira de Santana, quando se preparava para fugir.

O delegado João Rodrigo Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), informou que Gilson premeditou o crime depois de uma discussão com a mulher, Ana Cristina de Jesus, 37, durante uma festa no fim do ano. Dezenas de familiares e vizinhos do conjunto habitacional, onde o casal morava e mantinha um bar, foram ouvidos ao longo da investigação e informaram que a relação dos dois era marcada por brigas violentas.

Preso

Ao ser apresentado à imprensa na sede da Polícia Civil, na Piedade, pelo delegado João Uzzum, pela delegada Larissa Lage, pelo tenente coronel PM Vanderval, subcomandante do Comando de Policiamento da Região Leste (CPRL), e pelo coordenador regional de Polícia Técnica, o perito Celso Danilo Fonseca Vilas Boas, o comerciante assumiu a autoria do crime, apesar de alegar não se recordar dos fatos daquele dia.

Os corpos dos três filhos de Gilson, da enteada e dos filhos dela, mortos no incêndio, ainda aguardam identificação do Departamento de Polícia Técnica (DPT/Feira). Segundo o perito Celso Danilo, os familiares entregaram fotos e documentos que podem auxiliar na identificação das vítimas. “Caso não seja possível identificá-los por meio da arcada dentária, faremos exames de DNA”, explicou Celso, acrescentando que os exames nos corpos revelaram que as mortes foram causadas por ação do fogo e não apresentavam nenhum outro tipo de lesão.

A delegada Larissa Lage, da DH/Feira, informou que a polícia solicitou o mandado de prisão de Gilson à Justiça, o qual foi prontamente expedido, assim como o acompanhamento da conta bancária e das ligações telefônicas do acusado, para auxiliar na sua localização. O comerciante deverá ser recambiado para sistema prisional ainda nesta sexta-feira.

Denúncia leva a prisão

Através de denúncia recebida pelo Centro Integrado de Comunicação (CICOM), policiais do Pelotão Especial da 64ª Companhia Independente localizaram, identificaram e realizaram a prisão do acusado na manhã de sexta-feira (06/01), no Largo do Marajó, no Centro da cidade, sendo que nas primeiras horas da manhã, o veículo Gol vermelho de placa policial HZT-7136 usado por Gilson na fuga, foi encontrado abandonado no bairro Santo Antônio dos Prazeres por policiais da 66ª Companhia Independente.

O acusado foi apresentado à Delegacia, onde confessou o crime, e irá responder por cinco homicídios consumados, dois homicídios tentados e um aborto, visto que uma das vítimas estava grávida.

Ainda durante a apresentação do acusado, apurou-se que ele já havia vendido o carro para financiar a fuga e retornou à cidade para receber o pagamento. O delegado João Rodrigo Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Feira), informou que Gilson premeditou o crime depois de uma discussão com a mulher, Ana Cristina de Jesus, de 37 anos, durante uma festa no fim do ano. Dezenas de familiares e vizinhos do conjunto habitacional, onde o casal morava e mantinha um bar, foram ouvidos ao longo da investigação e informaram que a relação dos dois era marcada por brigas violentas e que há dez anos, Gilson e Cristina chegaram a se separar depois que ele a esfaqueou nas costas, numa discussão por ciúmes.

O crime

Depois da briga do Réveillon, o comerciante comprou cinco litros de gasolina e escondeu no imóvel. Na madrugada de quarta-feira (04/01), jogou gasolina nos filhos e na mulher e trancou a casa, fugindo para a cidade de Capim Grosso. Em seguida, ele disse ter ido para Jacobina e Irecê e retornado a Feira de Santana, na madrugada de sexta-feira (06/01).

“Desde que o fato aconteceu, as nossas guarnições foram alertadas para ficarem atentas com relação à localização e prisão de Gilson”. Afirmou o Tenente Coronel PM Vanderval Ramos (CPRL).

“O senhor Gilson demonstrou frieza, apesar de ter tentado demonstrar uma sentimentalidade um pouco forçada e mostrou que foi sim um crime premeditado” Afirmou a delegada Larissa Lage (Delegacia de Homicídios de Feira de Santana), além de informar que a polícia solicitou o mandado de prisão de Gilson à Justiça, o qual foi prontamente expedido, assim como o acompanhamento da conta bancária e das ligações telefônicas do acusado, para auxiliar na sua localização, e que o acusado deverá ser conduzido ao sistema prisional ainda nesta sexta-feira.

“Tem um total de cinco corpos, de crianças de dois anos, sete anos, oito anos, treze e dezoito. Todas elas já foram necropsiadas e o que foi constatado é que todas morreram em decorrência da ação do fogo, pela carbonização. A gente verificou que a carbonização foi extrema, não sendo possível fazer nenhuma coleta de digitais. Até o momento nenhum corpo foi identificado, caso não seja possível à identificação pela documentação apresentada pela família, vai ser realizado o exame de DNA, em todos eles verificou que existiam foligem na traqueia, o que indica que foram queimados vivos, não sofreram nenhum outro tipo de lesão, e ai estamos aguardando mais documentações para podermos trabalhar mais ainda sobre a identificação destes corpos”. Finalizou Celso Danilo Fonseca Vilas Boas , Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana.

Tentativa há 10 anos

Há dez anos, Gilson e Cristina chegaram a se separar depois que ele a esfaqueou nas costas, numa discussão por ciúmes.