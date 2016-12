Solenidade promovida pela Maçonaria entrega Comenda 2 de Julho ao General de Exército Artur Costa Moura, Comandante Militar do Nordeste e ao desembargador Baltazar Miranda Saraiva, do TJ do Estado da Bahia

A Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia (GLEB) promoveu — no sábado (17/09/2016), na sede do Palácio Maçônico, em Salvador — solenidade de encerramento das atividades de 2016, com a entrega da “Ordem do Mérito Maçônico 2 de Julho”, aos homenageados, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à maçonaria e à sociedade brasileira.

Dentre as personalidades selecionadas para receber a homenagem estavam o General de Exército Artur Costa Moura, Comandante Militar do Nordeste e o desembargador Baltazar Miranda Saraiva, do TJ do Estado da Bahia, a quem foi conferido o “Grau de Dignidade”.

O Grão-Mestre do Grande Oriente Estadual da Bahia (GOEB), Sílvio Souza Cardim também foi homenageado com a Comenda 2 de Julho.

Além dos citados, foram homenageados integrantes da maçonaria que atuam em cidades da Bahia, a exemplo de Feira de Santana.

A solenidade foi presidida pelo Grão-Mestre Jair Tércio Cunha Costa, que ao comentar sobre a vida maçônica e os selecionados para receber a homenagem, destacou que são cidadãos que atuam de forma exemplar em benefício da sociedade, cujas vidas são repletas de exemplo de patriotismo.

Na sequência, dirigindo-se ao Grão-Mestre do Grande Oriente Estadual da Bahia (GOEB), Silvio Cardim, comentou sobre a relação de amizade desenvolvida entre as Potências Gleb e Goeb, afirmando que a sinergia para o bem comum da humanidade, construída na Bahia, é exemplo para o restante do país.

