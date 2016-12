Sem saber que era gravado, juiz Sérgio Moro intimida advogado do ex-presidente Lula e reclama da defesa

Na última sexta-feira (16/12/2016), logo após o depoimento do ex-zelador do condomínio Solaris, o juiz de primeira instância de Curitiba questionou os advogados de Lula, com ironia, se os defensores iriam “processar esta testemunha também”.

“Vê se não vai sofrer queixa-crime, pedido de indenização”, disse Moro, dirigindo-se ao advogado Cristiano Zanin, da defesa de Lula. O defensor, então, reagiu surpreso, dizendo que apenas exerce seu direito de buscar reparações quando há ilegalidades contra o seu cliente.

Moro respondeu com uma pergunta: “Vai entrar com alguma ação contra a testemunha, doutor?”. Zanin respondeu perguntando se Moro está advogando pela testemunha. Moro, então, respondeu ironicamente, afirmando que era “uma bela linha de advocacia da defesa”. Felizmente, os advogados de Lula gravam todas as audiências e registraram mais um comportamento inadequado do juiz Moro.

Confira áudio