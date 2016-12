Salvador: prefeito ACM Neto anuncia secretariado para segunda gestão

O prefeito ACM Neto anuncia nesta quinta-feira (22/12/2016), a partir das 10h, no Teatro Gregório de Mattos, na Barroquinha, o secretariado para a segunda gestão. Na ocasião, o prefeito também vai falar sobre as ações previstas para o início do segundo governo, a partir de janeiro, e fará um balanço dos primeiros quatro anos de administração. De acordo com a reforma administrativa já aprovada pela Câmara de Vereadores, a partir do início de 2017, a Prefeitura terá três novas secretarias: Trabalho, Esportes e Lazer; Políticas para Mulheres, Infância e Juventude; e Comunicação.

Também serão modificadas as funções de três pastas: a Secretaria Municipal de Urbanismo passa a ser de Desenvolvimento e Urbanismo, com as diretorias de Desenvolvimento Econômico, Parcerias e Investimentos, Desenvolvimento Urbano, Licenciamentos Urbanos e Ambientais e Fiscalização; a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Defesa Civil passa a ser de Infraestrutura, Obras Públicas e Habitação; e a de Cidade Sustentável para a ser Cidade Sustentável e Inovação, incorporando a Defesa Civil (reforçando o caráter preventivo do órgão) e com as diretorias de Inovação, Gestão do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural e Gerência Executiva de Resiliência.

Duas secretarias serão extintas: a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Emprego e a Secretaria de Relações Institucionais, função que passará a ser exercida pelo gabinete do vice-prefeito, instalado no Palácio Thomé de Souza. Também será extinto o Escritório Salvador Cidade Global e duas entidades descentralizadas: o Instituto de Previdência de Salvador e a Superintendência de Políticas para Mulheres. O primeiro órgão passará a ter as funções gerenciadas numa diretoria específica na Secretaria Municipal de Gestão e as temáticas sobre mulheres serão abordadas agora no âmbito da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude.