prefeito ACM Neto e presidente Michel Temer estão surdos para a voz das ruas, afirma vereador Hilton Coelho

A aprovação em segundo turno da PEC 55, que estabelece um limite dos gastos públicos durante 20 anos, foi criticada com veemência pelo vereador Hilton Coelho (PSOL). “É lamentável ver o prefeito ACM Neto dizer que apoia o presidente não eleito Michel Temer diante de sua insensibilidade social. A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA), denunciaram que a aprovação da PEC implica em desrespeito a pactos internacionais. Com a redução dos gastos sociais, ela tende a violar os direitos humanos. A PEC é repudiada pela opinião pública e ACM Neto e Temer mostram que são surdos para a voz das ruas”, disse.

Hilton Coelho acrescenta ser visível o degaste de Temer. “O texto-base da proposta foi aprovada por 53 votos favoráveis e 16 contrários. No primeiro turno, havia sido 61 a favor e 14 contra. Até mesmo o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado (GO), disse que o presidente Michel Temer deve renunciar e cogitou a realização de eleições gerais, com disputa também para os cargos do Congresso, nesta terça-feira, 13. ACM Neto não consegue ouvir nem mesmo o que seu líder diz, quanto mais a vontade popular”.

“ACM Neto e Temer comemoram a miséria que se abaterá sobre nosso povo. Dizem que ‘é necessário o remédio amargo para salvar o paciente’. Ora, que tomará o remédio amargo são os trabalhadores e o povo em geral e não eles e quem representam, os banqueiros, empreiteiros e grandes empresários. A aprovação do teto de gastos representa um grande retrocesso aos direitos da população, provocando um grave desmonte dos serviços públicos, especialmente da saúde e da educação. Temer não tem a menor condição de continuar governando o Brasil. Quer acabar com os direitos sociais e redirecionar recursos para os credores da dívida e ACM Neto é seu aliado. Eles podem ganhar no Congresso, mas nós ganharemos nas ruas a manutenção e ampliação dos direitos conquistados com tantas lutas”, conclui Hilton Coelho.