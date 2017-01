PIB de Feira de Santana é o 69º do país, divulga IBGE

Feira de Santana subiu uma posição entre os municípios do país com maiores PIBs (Produto Interno Bruto): passou de 70º para 69º. Os números, relativos ao ano de 2014, foram divulgados pelo IBGE. O PIB é a soma, em valores monetários do que foi produzido no município durante um ano.

Em 2014, o PIB feirense chegou a R$ 11.733.553, pouco mais de 7% do registrado no ano anterior, que foi de R$ 10.949.907. Os números são relativos há dois anos porque o IBGE não tem como processar as informações de todos os municípios em menor tempo.

Entre os municípios baianos, apenas Camaçari, com R$ 17,4 bilhões, registrou PIB maior do que o feirense. Em termos regionais, Jaboatão dos Guararapes, localizado na região metropolitana do Recife, teve melhor desempenho do que Feira.

“Aparecer entre os 70 maiores PIBs do país mostra a pujança da nossa economia, que tem um comércio forte, bem como o setor de serviços e uma indústria consolidada”, afirmou o secretário da Fazenda, Expedito Eloy.

Feira de Santana vem registrando crescimento no seu PIB, mesmo o país enfrentando crise na economia há vários anos. Em 2010, o PIB foi de R$ 7.179.906. A variação percentual positiva nestes quatro anos foi de 63,4%.