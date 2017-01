Obras do BRT de Feira de Santana serão aceleradas em 2017

As obras estruturantes para implantação do BRT em Feira de Santana vão ganhar mais impulso a partir de 2017, com frentes de serviço atuando simultaneamente em diversos canteiros. Os ajustes foram definidos pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta sexta-feira, 30, durante inspeção das intervenções, acompanhado por secretários municipais e técnicos da Prefeitura.

A inspeção teve início no cruzamento entre as avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria, local onde foi reinstalado e revitalizado o monumento à heroína Maria Quitéria. No entorno, um belo jardim com plantas adaptadas ao clima do semiárido, grama em placa e bancos de tubulação inox complementam o novo visual.

Visando garantir o cumprimento rigoroso dos prazos para conclusão das obras do BRT, inclusive da trincheira que está sendo implantada no cruzamento entre as avenidas João Durval Carneiro e Presidente Dutra, o prefeito determinou a adoção de medidas. Nos próximos dias realiza mais uma reunião com secretários municipais e técnicos da construtora para definir ajustes.

Além da revitalização do paisagismo ao longo da avenida Getúlio Vargas, as obras estruturantes do BRT também englobam a implantação de estações de embarque ao longo desta avenida e da João Durval, duas trincheiras, sendo que uma já está implantada e outra com as obras avançando, moderno sistema de sinalização com semáforos inteligentes e sincronizados e diversas outras melhorias.

Durante a inspeção estiveram presentes os secretários de Planejamento, Carlos Brito; de Serviços Públicos, Ícaro Ivvin; de Comunicação Social, Valdomiro Silva; e de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes.