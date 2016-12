Na Alba, secretário do Turismo esclarece crise no setor

Nesta quarta-feira (21/12/2016), em reunião extraordinária na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvendo Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa, marcada para às 9h30, o secretário de Turismo do Estado, José Alves, esclarece sobre a atual realidade do setor e, sobretudo, sobre o impasse em torno do Centro de Convenções.

“Afinal, o equipamento, cuja importância para o turismo é indiscutível, teve o anúncio da demolição em setembro, mas até hoje não sabe se o desmanche realmente vai acontecer nem quando”, frisou o presidente da comissão, Hildécio Meireles (PMDB), relembrado que o fechamento do mesmo, ocorrido há mais de um ano, já forçou o fechamento de diversos hotéis, além de causar prejuízos para diversas empresas.

Conforme Hildécio, o secretário precisa explicar ainda à população baiana o porquê de um total do orçamento anual de R$ 42 bilhões ter sido reservado somente R$ 175 milhões, o que corresponde à 0,41% para o setor, mas até outubro só ter sido investido apenas R$ 55 milhões, 0,13%, “desse pífio valor”.