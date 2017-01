Música ‘Corazón’ empolga show de Claudia Leitte no Réveillon de Salvador

De roupão branco e capuz, num figurino inspirado no atletismo e assinado por Amir Slama, Claudia Leitte levou o público da primeira noite do Réveillon Salvador ao delírio, já nas primeiras batidas de ‘Corazón’ – música gravada em parceria com Daddy Yankee e que dá nome à sua turnê. A cantora fez um show apoteótico, com sabor especial, para cerca de 250 mil pessoas (entre baianos e turistas), na noite desta quarta-feira (28/12/2016), no palco da Praça Cairu. Tanta energia e animação, são frutos da expectativa em estar se apresentando na sua cidade, a qual declarou como “sua casa”. “Vim para Salvador com cinco dias de nascida. Não tem outro lugar que eu possa chamar de casa. Eu não tenho outra cidade, eu não tenho outro lugar”, afirmou a cantora.

Com uma mistura de ritmos que lhe é peculiar, Claudia sacudiu a galera ao som de vários clássicos da sua carreira. No repertório, Extravasa, Beijar na Boca, Claudinha Bagunceira, Mãozinha, Largadinho, Matimba, passando por “Is This Love” de Bob Marley, Camelô” do baiano Edson Gomes, “D’Yer Mak’er”, da banda Led Zeppelin e tantas outras canções, incluindo seu novo hit Taquitá, que foi cantada em coro pelo público.

Para a surpresa geral, um dueto com a cantora carioca Anitta, que já tinha se apresentado anteriormente. Juntas, e num ritmo mais lento, elas interpretaram “Bola de Sabão”, para logo em seguida a emoção ser substituída pela levada da música “Lirirrixa”, ambas escolhidas pela própria Anitta. O ponto alto desse encontro foi o momento em que as duas dançaram e se divertiram ao som dos sucessos da banda É o Tchan, “Segure o Tchan” e “Dança do Bumbum”. Descontração e interação com o público não faltaram.

Durante a coletiva de Imprensa, realizada antes do show, Claudia Leitte elogiou o prefeito ACM Neto pela organização e estrutura da festa. “Isso aqui não é só entretenimento”, destacou a artista. “A Prefeitura está gerando empregos na cidade com um evento desse porte, pensando nas pessoas de uma forma ampla. Salvador hoje tem o maior Réveillon do Brasil e isso gera vários frutos positivos para nossa cidade”, reconheceu a cantora.