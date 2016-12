Jornalista Carlos Augusto está entre os homenageados pela Secom de Feira de Santana, com a premiação ‘O jornalismo em Feira de Santana: faço parte dessa história’

Pelo terceiro ano consecutivo a Secretaria Municipal de Comunicação de Feira de Santana (SECOM) promove encontro entre membros do governo e profissionais da imprensa local com a finalidade de aprimorar a prática da comunicação social no município. Idealizador do evento, o secretário de Comunicação Valdomiro Silva estruturou o encontro em cinco momentos distintos: mensagem de abertura proferida pelo prefeito José Ronaldo; síntese dos trabalhos da Secom, apresentada pelo secretário Valdomiro Silva; palestra proferida pelo jornalista Edson Borges, com o tema ‘Acertos e equívocos na prática jornalística em Feira de Santana’; debate sobre o tema; e entrega da premiação ‘O jornalismo em Feira de Santana: faço parte dessa história’.

Conforme nota da Secom, a placa ‘O jornalismo em Feira de Santana: faço parte dessa história’ é entregue a profissionais com história e trabalho relevantes na imprensa local. O encontro entre os profissionais da imprensa e membros do governo municipal ocorre na terça-feira (27/12/2016), às 9 horas, no Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo.

Homenageado

Dentre os homenageados pela Secom, em 2016, está o cientista social e jornalista Carlos Augusto. Responsável pela direção e edição do Jornal Grande Bahia, Carlos Augusto atua através da prática do jornalismo investigativo e da análise crítica sobre a cena política e econômica do país. Resultado dessa prática, um dos trabalhos mais recentes aborda desvio de recurso público proveniente de depósito judicial da União em favor do Município de Serra Preta.

Ao tomar conhecimento, na sexta-feira (23), da escolha para receber a placa ‘O jornalismo em Feira de Santana: faço parte dessa história’, Carlos Augusto enviou carta de agradecimento com o seguinte conteúdo:

Prezado secretário municipal de Comunicação Social de Feira de Santana (SECOM), saudações.

O gesto da administração municipal — em reconhecer o nosso trabalho com a edição 2016 da premiação ‘O jornalismo em Feira de Santana: faço parte dessa história’ — me sensibiliza e evidencia porque o profissional Valdomiro Silva foi a escolha do prefeito José Ronaldo para o comando da secretaria de Comunicação de Feira de Santana.

Compreendo que ao destacar o nosso trabalho com distinta premiação, o ínclito profissional Valdomiro Silva e a administração municipal conduzida pelo prefeito José Ronaldo reificam valores essenciais à democracia, dentre eles o respeito à opinião crítica fundamentada nas corretas práticas do jornalismo, por conseguinte, demonstra respeito à princípios essenciais a vida em sociedade, a exemplo da liberdade de expressão e informação, valores perseguidos e reafirmados nas práticas jornalísticas observadas em nossas publicações, através do Jornal Grande Bahia (JGB). Não obstante, apresentam sensibilidade e compreensão para os erros que foram cometidos ao longo de nove anos de atuação, através do referido veículo de comunicação.

Registramos, por fim, que gestos não são desprovidos de intencionalidades, nesse aspecto entendemos que o gesto da Secom, por conseguinte da administração municipal, representa a intenção em valorizar o jornalismo que corretamente contribui para a evolução da sociedade, ao mesmo tempo em que reafirmam elevada estima a função social da imprensa.

Cordialmente,

Me. Carlos Augusto

Diretor e Editor do Jornal Grande Bahia

Feira de Santana, 24 de dezembro de 2016.