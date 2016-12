Jornalista Carlos Augusto e advogado Fernando Oliveira recebem Troféu Imprensa 2016 do Caldeirão do Paulão

O site de notícias Caldeirão do Paulão, dirigido pelo radialista Josse Paulo Pereira Barbosa (Paulão), conferiu o Troféu Imprensa 2016 ao jornalista e cientista social Carlos Augusto, diretor do Jornal Grande Bahia e ao advogado criminalista Fernando Oliveira, consultor jurídico do Jornal Grande Bahia.

A solenidade de entrega ocorreu na sexta-feira (16/12/2016), no teatro Margarida Ribeiro, em Feira de Santana. Na oportunidade foram homenageados profissionais dos setores público e privado.

Confira lista dos homenageados

Imprensa – Jornalistas e Radialistas

Carlos Augusto – Jornal Grande Bahia

Oswaldo Cruz – Rota da Informação

Edson Silva – Rádio Sociedade

Clóvis Pedreira – Voz da Feira

Edicarlos Silva – Blog Edicarlos Silva

Azevedo Júnior – Municípios em Foco

Fátima Brandão – Produtora da Rádio Subaé

Órgãos de Comunicação

Bom dia Feira – Princesa FM – Dilson Barbosa

Subaé Notícias – Renato Ribeiro e Alessandra Ribeiro

Rádio Subaé – Silvério Silva

Acorda Cidade – Dilton Coutinho

Jornal Transamérica – Carlos Geilson

Direito

Fernando Oliveira, advogado

José Alberto Daltro Coelho, advogado

Guga Leal, advogado

Fábio Falcão, Juiz de Direito

Lourival Miranda Almeida Júnior, Promotor de Justiça

Autarquia

Fundação Hospitalar – Gilberte Lucas

Procuradoria Geral do Município – Cleudson Santos Almeida

Parque do Saber – Antônio Carlos Daltro Coelho

Superintendência Municipal de Trânsito – Francisco Júnior

Segurança

Guarda Municipal – Mauro Moraes

Polícia Civil – João Rodrigo Uzzum

Polícia Militar – Adelmário Xavier

Deputado estadual

Carlos Geilson

Pastor José de Arimatéia

Deputado federal

Fernando Torres

Agência de Propaganda

Cidade Propaganda e Marketing – Moacir Mansur

Saúde

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) – José Carlos Pitangueiras

Policlínicas – Denise Mascarenhas

Departamentos Essenciais

CMDI – Raimundo Melo

Departamento de Esportes – Emerson Brito

Departamento de Iluminação – José Wilton Santos

Vereador

Reinaldo Miranda

Marcos Antônio dos Santos Lima

David Evangelista Leite Neto

Edvaldo Lima dos Santos

Alberto Matos Nery

Justiniano de Oliveira França

Secretário

Secretário da Fazenda – Expedito Eloy

Secretário de Comunicação Social – Valdomiro Silva

Secretário de Administração – João Marinho Gomes Júnior

Secretária de Saúde – Denise Mascarenhas

Secretário de Cultura, Esporte e Lazer – Rafael Pinto Cordeiro

Secretário de Habitação – Sandro Ricardo

Médicos

Dr. Rodrigo Matos

Dr. Diego Holtz

Dr. Elton Aguiar

Dr. Jorge Marques

Dr. Alessandro Alves Queiroz

Empresa

UniBrasil – Dr. Alessandro Alves Queiroz

Atrus Eventus – Jorge Ribeiro.

Café 2 de Julho – Zé Grande/ Zenilda

Zoorcon Contabilidade – Zorrinho e Serginho

ASN Acrílico – Ailton Neres

Gold Fitness – Ademar Alves da Silva Filho

Administração

Dr. Patrícia Falcão, chefe de Gabinete da SMS

Prefeitos

Prefeito José Ronaldo de Carvalho

Prefeito de Anguera – Mauro Vieira

Prefeito-eleito de Anguera – Fernando Bispo

Associação

Associação Comercial de Feira de Santana – Marcelo Alexandrino

Sindicato dos Radialistas de Feira de Santana – Valter Vieira

Educação

Adailton José Jesus da Silva – FAT

