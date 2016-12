Imprensa feirense premia diretor do HGCA José Carlos Pitangueira pelos serviços prestados

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) foi destaque na premiação dos melhores do ano, na categoria Saúde, do Troféu Imprensa Caldeirão do Paulão 2016 que está em sua oitava edição. A solenidade de entrega da premiação aconteceu na noite de sexta-feira (16/12/2016), no Teatro Municipal Margarida Ribeiro, em Feira de Santana.

Na opinião de José Carlos de Carvalho Pitangueira, diretor-geral do HGCA, a homenagem aumenta ainda mais sua responsabilidade frente ao hospital. “Quem me conhece sabe que sou incansável quando o assunto é trazer melhorias para o HGCA, mas sei que sozinho não faria nada. Esse premio eu dedico a todos os funcionários do Clériston Andrade”, disse Pitangueira acrescentando que encerra o ano feliz com as últimas conquistas que o hospital recebeu, tais como a aquisição de mais um aparelho de Arco C e a desospitalização de um paciente que estava há quase um ano internado no HGCA.

A escolha dos premiados foi feita por uma comissão formada por 12 profissionais de imprensa. O evento contou com a presença de políticos, empresários, administradores, educadores, representantes de agências de publicidade e propagada, jornalista, radialistas e outras autoridades.