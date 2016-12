Governo Rui Costa beneficia mais de 250 mil pessoas em Barreiras com água e saneamento

Nesta sexta-feira (23/12/2016), véspera do Natal, o Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs), presenteia a população de Barreiras com ampliação do sistema de tratamento de água e do sistema de esgotamento sanitário. Ao todo serão beneficiadas 235,661 mil pessoas com investimentos da ordem de R$ 117.854.308,45.

Conforme faz questão de frisar o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Barreiras teve uma elevação de 24 mil ligações domiciliares e beneficiará uma população de 91.200 habitantes, nos bairros de Bela Vista, Cascalheira, Vila Amorim, Vila Rica, Vila dos Funcionários, Flamengo, Bandeirantes, Novo Horizonte, Jardim Ouro Branco, Jardim Sandra Regina, Renato Gonçalves, Aratú, Morada da Lua, Loteamento São Paulo, Ribeirão, Antonio Geraldo, Recanto dos Pássaros, Mimosinho, Vila Nova, Sombra da Tarde, Santa Luzia, Loteamento Rio Grande e JK. O valor do investimento é de R$ 113.292.111,45. “Antes da ampliação do SES de Barreiras, a cobertura de esgotamento sanitário no município correspondia a 8%. Com a obra, a sede do município passou a contar com aproximadamente 55% de cobertura de esgotamento sanitário operado pela Embasa”, comemorou.

Ainda, explica o titular da Sihs, devido ao crescimento populacional da região e conseqüente aumento da demanda de água tratada, a Embasa, empresa vinculada a Sihs, concluiu a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA), que está incrementando a oferta d’água em 127 l/s, totalizando uma vazão de 467 l/s. “E serão mais 144.361 habitantes beneficiados, com investimentos da ordem de R$ 4.562.197,00. E com isso, fechamos mais um ano próximo da principal meta do governo Rui Costa, que é a universalização da água e do saneamento na Bahia”, comemorou.