Governo do Estado garante segurança no réveillon na Bahia

Quem escolheu a Bahia para aguardar a chegada do ano novo contará com o apoio das polícias Militar e Civil que juntas, garantirão a tranquilidade no réveillon. Cerca de cinco mil profissionais estarão de plantão, que tem início no dia 28 e seguirá até primeiro de janeiro de 2017. Entre os locais com policiamento reforçado está a Praça Cairu, que também terá cinco postos de abordagem, impedindo a entrada de armas ou qualquer tipo de material que coloque em risco a segurança dos baianos e turistas.

A Polícia Militar terá a atuação reforçada com aproximadamente quatro mil policiais em todo o estado. O efetivo extra se dedicará aos municípios com maior tradição de réveillon e de fluxo de pessoas. As demais ações, como a Operação Verão, continuam em funcionamento, independente das comemorações do ano novo. Só em Salvador, serão quase 2.500 PMs a mais de plantão.

Já a Polícia Civil, disponibilizará 52 delegados, 43 escrivães e 180 investigadores para atuarem nos quatro dias de festa, em todo o estado. Quem for conferir a virada na Praça Cairu, contará com os serviços da Delegacia Especial de Área, instalada em frente a Igreja da Conceição da Praia. As 1ª e 3ª delegacias territoriais – Barris e Bonfim, respectivamente – e a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) também reforçarão os seus efetivos.

O Centro de Comando e Controle Regional (CICC-R), instalado no Centro de Operações e Inteligência, funcionará todos os dias de festa, 24 horas, recebendo imagens das principais câmeras espalhadas nos bairros que terão comemorações e queima de fogos. A atuação da unidade, agiliza o acionamento de viaturas e de outros serviços, caso haja necessidade.

Além das câmeras fixas, o monitoramento também terá à disposição as imagens enviadas do Centro de Comando e Controle Móvel – veículo que possui câmeras acopladas, se tornando uma extensão móvel do CICC-R. O caminhão ficará estacionado próximo do Elevador Lacerda.

“É um serviço muito semelhante ao que fazemos no Carnaval de Salvador, que une prevenção, através dos postos de abordagem, monitoramento de imagens e comodidade no registro das ocorrências, caso haja algum tipo de delito”, esclarece o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.