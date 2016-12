Governador Rui Costa inaugura UPA e autoriza construção de duas escolas em Camaçari

O governador Rui Costa anunciou, na manhã desta segunda-feira (26/12/2016), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, que autorizou a construção de duas escolas na região. Com investimento de R$ 5,4 milhões, as unidades de ensino vão funcionar nos distritos de Monte Gordo e Arembepe, no litoral do município.

Em Arembepe, o Colégio Estadual Professora Nadir Araújo Copque vai funcionar em sede própria, assim como Colégio Estadual de Monte Gordo. Ambos estavam instaladas em prédios cedidos pelas respectivas prefeituras. “Cada uma das escolas terá equipamentos, incluindo quadra coberta biblioteca, oito salas, enfim, estrutura completa, para dar mais qualidade de ensino aos jovens do litoral de Camaçari”, afirmou Rui.

Na sede de Camaçari, Rui inaugurou o Centro Integrado de Educação Infantil Caminho do Mar e a Escola Municipal de mesmo nome. As duas instituições vão atender crianças de 2,7 mil famílias do Residencial Caminho do Mar, que faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

“A vida de quem mora no residencial Caminho do Mar vai melhorar. A creche é pertinho da minha casa. Não vou precisar gastar mais com transporte para ir até outro distrito, nem expor a mim e à minha filha pegando estrada. Ter a creche perto de casa aumenta a nossa comodidade”, afirmou a dona de casa Márcia das Virgens, mãe de Roberta, 5 anos.

Saúde

A cidade de Camaçari também recebeu melhorias na área da saúde. Depois de visitar o Posto de Saúde da Família (PSF) em construção no residencial Caminho do Mar, o governador se dirigiu à localidade de Arembepe, onde inaugurou a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA 24hs) do bairro Vilarejo. Com a UPA tipo 1, 100 mil pessoas serão beneficiadas, mensalmente, com serviços médicos de qualidade.

A estrutura da nova UPA dispõe de sala de raio X e de exames laboratoriais para apoio diagnóstico, quarto de isolamento, sala de emergência médica, salas de observação pediátrica e de observação de adultos, sala de classificação de risco, consultórios médicos e uma sala de serviço social. A UPA contou com investimento de R$ 1,4 milhão do Ministério da Saúde.

“Essa UPA de Arembepe, que vai garantir atendimento de urgência, com equipamentos qualificados, tem, como efeito indireto, tirar de dentro da emergência dos hospitais pacientes que estão com algum mal estar, mas não vão precisar de procedimento hospitalar. Portanto, o lugar certo para essas pessoas irem é para a UPA de Arembepe. Com isso, vamos esvaziar um pouco a Emergência do Hospital de Camaçari, possibilitando maior qualidade no atendimento”, enfatizou Rui.

Desenvolvimento rural

Ainda em Camaçari, o governador também autorizou a celebração de convênio do programa Bahia Produtiva, no valor de R$ 334,2 mil, beneficiando 20 famílias de pequenos produtores do litoral norte. A Associação dos Criadores Abelha do Litoral Norte (Ecomel), entidade contemplada pelo edital voltado à apicultura, vai receber kits para produção, além de caminhão e assistência técnica.

“Esse investimento é importantíssimo para o produtor rural. Possibilita que a gente produza mais e com melhor qualidade. Isso tem impacto direto no nosso sustento e na ampliação da nossa produção de mel”, afirmou o secretário da Ecomel, Marcos Gonçalves.

Na RMS foram investidos R$ 1,5 milhão em convênios do Bahia Produtiva, com seis entidades da agricultura familiar, beneficiando 124 famílias. Por meio do programa, nos 27 territórios de identidade do estado serão investidos US$ 260 milhões. Entre 2015/16 foram selecionados 398 empreendimentos, com investimentos de R$ 120 milhões, beneficiando 13.284 famílias.