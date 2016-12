Governador Rui Costa inaugura unidade integrada de segurança pública em Mata de São João

Na véspera do início do verão, o Governo do Estado reforçou a segurança no município de Mata de São João, que reúne praias e os principais destinos turísticos do país durante a estação mais quente do ano. Nesta segunda-feira (20/12/2016), o governador Rui Costa inaugurou, em Praia do Forte, o Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep), que abriga as polícias Militar e Civil. “Foi um investimento de mais de R$ 3 milhões para a implantação do Disep. É um novo conceito, onde juntamos as duas instituições para trabalharem articuladas e, assim, melhorarem a segurança pública”, afirmou Rui.

Localizado na entrada de Praia do Forte, o Disep será comandado pelo major PM, Hilton Teixeira dos Reis, que contará com um efetivo de 120 homens e 12 viaturas; e pelo delegado Aldaci Ferreira dos Santos, que terá uma equipe de 24 pessoas, sendo um escrivão e 23 investigadores. A Polícia Civil contará com uma motocicleta, uma viatura velada (sem identificação, para casos de investigação), e uma nova viatura, que faz parte dos veículos entregues pelo governador Rui Costa à corporação, na última semana.

De acordo com o major Hilton Teixeira, comandante da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Mata de São João, a implantação do Disep garante mais conforto à comunidade. “Teremos aqui o que há de melhor para oferecer à população. A unidade vai aumentar a integração entre as polícias, que já é muito forte na região, e reforçar a segurança no litoral, que recebe um grande fluxo de turistas”, destacou Hilton, revelando que o Disep será a nova sede do comando da PM no município. “A outra sede da CIPM se tornará um pelotão e também abrigará parte da sede administrativa”, completou.

Quem optar por ir ao prédio, passará por uma triagem ainda na recepção, para ser direcionado ao serviço adequado. A unidade também vai disponibilizar um canal de comunicação, via whatsapp, para receber denúncias, através do número (71) 99984-7829, além da central, pelo 190.

“O Distrito Integrado terá mais recursos para atender a população, que é flutuante e que movimenta bastante a região. Funcionaremos 24 horas, com uma estrutura moderna, novos veículos e uma integração especial entre as polícias, o que facilita muito o nosso trabalho com a comunidade”, disse o delegado Aldaci.

Também participaram da inauguração os secretários estaduais Maurício Barbosa (Segurança) e José Alves (Turismo); o delegado geral da Polícia Civil, Bernardino Brito; o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Francisco Teles; e o comandante geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão.

Convênio com agricultores

Ainda em Praia do Forte, o governador, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, assinou convênio no âmbito do Programa Bahia Produtiva, que beneficia 40 famílias de agricultores da região. De acordo com Luiz Pinto, presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Mucugê, localidade de Praia do Forte, a parceria agrega valor à comunidade e facilita as condições de trabalho dos produtores. “Com o convênio, recebemos instruções de como plantar e produzir e, a partir daí, podemos pensar em expandir o nosso trabalho, visando o desenvolvimento e o crescimento”.