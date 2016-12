Governador Rui Costa foca agenda em saneamento, moradia e segurança antes do Natal de 2016

A semana que antecede o Natal é marcada por inaugurações, entregas e visitas pelo interior do estado. Na semana dos festejos natalinos, o governador Rui Costa cumpre agenda nas regiões do Portal do sertão, Litoral Norte e Agreste Baiano e Recôncavo. Na segunda-feira (19/12/2016), o governador entrega em Feira de Santana, a partir das 9h, na Estrada da Pedreira, Rio Branco, a ampliação da segunda etapa do sistema de esgotamento sanitário – Bacia do Jacuípe.

Rui também entrega os serviços de otimização energética e operacional do sistema de esgotamento sanitário Jacuípe II (Biogás) e assina convênio no âmbito do Programa Bahia Produtiva. Às 10h30, tem a inauguração do residencial Ponto Verde. São 400 unidades habitacionais na Estrada do Alecrim, Parque da Cidade, em Feira de Santana.

Na terça-feira (20), Rui Costa inaugura em Mata de São João, às 9h30, o Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP) e assina Convênio no âmbito do Programa Bahia Produtiva.

O governador também tem compromissos com a população de Castro Alves, na quinta-feira (22), às 9h30, com a inauguração o sistema integrado de abastecimento de água. A obra vai beneficiar as localidades Petim, Salgado, Murici, Caatinguinha de Cima, Caatinguinha de Baixo, Murutuba, Lagoa Seca, Cova da Negra e Cidade Nova. Rui ainda faz as entregas da Quadra Poliesportiva Coberta com vestiário, da cobertura da quadra poliesportiva na comunidade de Sitio do Desterro e o Posto de Saúde da Familia (PSF) Salvador Costa Ribeiro na Comunidade de Viração.