Governador Rui Costa apresenta síntese das ações de 2016, promete inauguração de três hospitais de grande porte para 2017 e avalia que gestão é exemplo para o país

“Nós teremos um ano de 2017 com mais entregas”, garantiu o governador Rui Costa durante lançamento da segunda edição da revista Terra Mãe, na tarde desta quinta-feira (22/12/2016), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. A revista apresenta síntese anual das ações de governo.

Ao discursar sobre as ações de governo, Rui Costa apresentou análise sobre o cenário político nacional, síntese do governo em 2016, e perspectiva para 2017. Dentre os aspectos citados, inferiu que os poderes estão em desarmonia e que, a despeito da crise, o governo da Bahia mantém pagamentos em dia e contratação de pessoal, sendo um exemplo para o país. Para 2017, destacou a inauguração de três modernos hospitais, além da continuidade dos investimentos em educação e segurança pública.

Uma das primeiras inaugurações de 2017, antecipou Rui, será o Hospital da Mulher, que será entregue na capital baiana no dia 9 de janeiro. “Mesmo nos estados maiores que a Bahia, com mais força econômica, boa parte das obras estão paralisadas. Aqui, a gente percebe as intervenções num ritmo forte, como se crise não houvesse. Isso nos dá muito orgulho”, acrescentou Rui.

Instrumento de comunicação

Antes do governador, discursou o secretário estadual de Comunicação, André Curvello. Ao comentar sobre a revista, agradeceu o apoio das assessorias de comunicação das secretarias de governo e comentou os avanços na política de comunicação do estado, citando que para 2017 será apresentado Plano Estadual de Comunicação.

“O contato com o cidadão significa democracia, respeito e cidadania. É obrigação da administração pública prestar contas à sociedade. Um governo só consegue avançar quando interage com a população de maneira transparente e respeitosa”, afirmou o secretário de Comunicação Social do Estado Bahia, André Curvello.

A revista

A revista Terra Mãe contou com a colaboração das assessorias de comunicação de todas as secretarias de Estado, reunindo o trabalho de 25 jornalistas e 11 repórteres fotográficos. Para o editor-chefe da publicação, Ipojucã Cabral, o projeto passa a garantir ferramenta de consulta para a população e futuros pesquisadores interessados no que foi construído em 2016. “Esta revista permanece como instrumento de informação histórica. Pesquisadores do futuro vão poder ter acesso aos números das ações de governo no exercício de 2016, através de um texto imparcial e Informação precisa e relevante“, afirma Cabral.

As ações do Governo do Estado na capital e no interior podem ser conferidas na revista ‘Terra Mãe’. A publicação anual produzida pela Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) promove, em 124 páginas, a democratização da informação e a divulgação de dados oficiais com transparência em relação ao exercício de 2016. Com tiragem de 10 mil exemplares, a revista traz reportagens sobre agricultura familiar, educação, mobilidade urbana, saúde, turismo, segurança, cidadania, tecnologia, direitos humanos e assistência social, entre outras temáticas.

Sobre o desenvolvimento econômico da Bahia, por exemplo, a Terra Mãe mostra como o Estado tem superado a crise e crescido na adversidade. Divulga ainda a evolução no segmento de saúde, com a qualificação da gestão, ampliação de leitos hospitalares, entre outras melhorias proporcionadas com um investimento da ordem de R$ 5 bilhões.

No segmento de energia, a Bahia avança a passos largos para tornar-se líder no país em produção de energias renováveis e sustentáveis derivadas do sol e vento. O investimento na área, desde 2007, chega a R$ 22,7 bilhões. A segurança pública também ganha destaque com a inauguração do Centro de Operações e Inteligência, o maior da América do Sul, elevando o patamar dos serviços prestados à população pela polícia.

Outro exemplo citado na revista é a mobilidade urbana. A publicação traz uma densa matéria mostrando o avanço do sistema metroviário de Salvador, com destaque para as três primeiras estações da Linha 2 já inauguradas – Acesso Norte 2, Detran e Rodoviária, e outras obras estruturantes na capital, região metropolitana (RMS) e interior.

Apresentação do coral e participações

O clima de festa da cerimônia ficou completo com a apresentação do coral da Secom, batizado de Comunicanto. Rui assistiu à apresentação do coral da Secom e propôs um desafio aos demais secretários presentes, para que – aquelas secretarias que ainda não tivessem – criassem um coral para fazer uma apresentação conjunta na Concha Acústica do TCA. De acordo com o governador, essa iniciativa é “importante para integrar os funcionários e ajuda a melhorar o ambiente de trabalho e humaniza mais as relações”.

Participaram do evento de lançamento da revista e síntese das ações governamentais membros do governo Rui Costa e profissionais da imprensa.

Baixe

Edição de dezembro de 2016 da revista ‘Terra Mãe’, publicação do Governo da Bahia