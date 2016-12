Governador Rui Costa anuncia investimento de R$ 300 milhões para ampliar o abastecimento de água em Feira de Santana e região

Durante sua visita a Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (19/12/2016), para entregar obras na cidade, o Governador Rui Costa anunciou o investimento de R$300 milhões para produção e ampliação do tratamento de água no município e na região.

O deputado estadual e líder do governo, Zé Neto (PT), que acompanhou a visita do governador comemorou o anúncio. “Essa foi a melhor notícia que Feira recebeu este ano. Um investimento em uma área estratégica e importante para o desenvolvimento da cidade que tem trazido preocupações, apesar dos grandes obras realizadas – como os reservatórios do Campo Limpo que custaram cerca R$56 milhões para melhorar abastecimento na região norte da cidade, com volume de reservamento de 24 milhões de m³ de água, e estamos a caminho de entregar nos próximos meses mais dois grandes reservatórios na região leste, com investimento de R$32 milhões”, disse.

Na ocasião, Zé Neto comentou a importância do recurso. “Esse investimento vai possibilitar a construção de uma nova adutora entre Feira e Conceição da Feira. Uma adutora com 3.000 m³ de distribuição de água por segundo, dobrando os atuais 1.500 m³ por segundo que tem sido entregue com reservamento atual. Inclusive, essa adutora está preste a completar 40 anos e está defasada pelo volume de fornecimento e estruturalmente, visto que vários trechos estão enferrujados gerando diversos problemas para a região”, afirmou.

Na oportunidade o deputado também agradeceu o trabalho realizado pelo governador e a Embasa. “É importante agradecer ao governador Rui Costa, ao presidente da Embasa, Rogério Cedraz, e a toda equipe da empresa por esse importante investimento para a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e social de Feira e das cidades circunvizinhas, que receberão uma influência positiva dessa obra que hoje foi anunciada pelo nosso governador que eu não canso de agradecer”, completou.