Governo Rui Costa anuncia construção de policlínica na região da Escada, além de outras dez unidades de saúde em Salvador

Em 2017, serão iniciadas as obras de 11 unidades de saúde em Salvador, sendo duas policlínicas de grande porte, uma na região de Escada e a outra no bairro de Tancredo Neves. As policlínicas vão atender múltiplas especialidades médicas, como neurologia, ortopedia e angiologia. As policlínicas contarão com 16 consultórios, além de oferecer exames de audiometria, ultrassonografia, eletromiografia, endoscopia, ecocardiograma, ergometria, holter e mapa. Haverá ainda sala acompanhamento de pé diabético e fisioterapia.

Confira áudio com declaração do secretário estadual Fábio Villas-Boas