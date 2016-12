General Villas Boas comenta sobre direitos previdenciários dos militares e analisa política nacional de 2016

Em entrevista, o general Villas Boas, Comandante do Exército, comenta sobre as peculiaridades da carreira militar e a reforma do sistema de proteção social dos militares; avalia o cenário político e econômico nacional e relata algumas das principais ações dos militares durante o ano de 2016.

A entrevista faz parte do programa de comunicação do Exército, denominado ‘Comandante Responde’ e está na 14ª Edição.

Eduardo Dias da Costa Villas Bôas é general de exército do Exército Brasileiro. Em 5 de fevereiro de 2015, assumiu o Comando do Exército, substituindo o General Enzo Martins Peri.

Confira vídeo com a entrevista