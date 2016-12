Feira de Santana terá meia maratona em junho de 2017

A quarta edição da Corrida de Feira traz para os amantes de corrida de rua feirenses uma novidade para a edição de 2017. A prova confirmada para o dia 4 de junho terá o percurso de 21 km, ou meia maratona. A informação foi divulgada neste domingo de Natal (25), pela RG+, que organiza o evento esportivo. Será a primeira vez que Feira de Santana recebe uma meia maratona.

Além do percurso de 21 km, com saída da Avenida Getúlio Vargas, na Praça da Prefeitura Municipal e passando por outra importante avenida de Feira de Santana, a Noide Cerqueira, a Corrida de Feira também traz os percursos de 5 km e 10 km, já conhecidos pelos corredores de todo o estado.

A inscrição para a meia maratona, com valores para cada percurso, bem como o site oficial do evento – www.meiamaratonadefeira.com.br – ocorrerão a partir do 13 de janeiro. A Corrida de Feira acontece desde 2014 e em três edições reuniu milhares de corredores, profissionais e amadores e também já contou com presença de corredores de nível olímpico, com as brasileiras Graciete Moreira (que já venceu as edições de 2014 e 2015) e Marily dos Santos, que chegou segundo lugar na edição de 2014 e foi a vencedora em 2016. As duas representaram o Brasil na Maratona olímpica da Rio 2016.