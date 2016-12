Feira de Santana: programa Rotativo News debateu ‘Reforma do Ensino Médio’

Na tarde desta terça-feira (20/12/2016), o programa Rotativo News, sob o comando de Joilton Freitas, promoveu um debate sobre a Reforma do Ensino Médio, com a participação de Antônio Araújo, diretor do Colégio Super Star; Colbert Martins Filho, vice-prefeito-eleito e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Kleber Fialho, psicólogo, professor licenciado na Universidade Federal do Tocantins; Rui Oliveira, coordenador geral da APLB Bahia; e Sidinea Pedreira, formada em letras com inglês pela UEFS, mestranda em Estudos Literários.

Além dos debatedores, membros da comunidade abordaram a temática através de perguntas direcionadas à produção do programa Rotativo News.

O debate perdurou por duas horas, sendo transmitido das 15 às 17 horas, através da Radio Sociedade de Feira de Santana.