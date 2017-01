Feira de Santana: prefeito José Ronaldo anuncia reduzida mudança de secretários; dois suplentes de vereador assumem mandato

O secretariado de José Ronaldo de Carvalho, para o mandato que se inicia no domingo, 1º de janeiro de 2017, foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 29. A equipe terá novos nomes e será feito um remanejamento. A entrevista coletiva, que contou com a presença de secretários municipais, atuais e futuros vereadores, mais o vice-prefeito Luciano Ribeiro, e o futuro vice, Colbert Filho, e os deputados estaduais José de Arimatéia e Targino Machado, aconteceu no Paço Municipal Maria Quitéria, sede do governo.

José Ronaldo afirmou que as mudanças foram analisadas conjuntamente com as forças políticas que lhe dão sustentação. “Todos que saem são merecedores da minha gratidão e dos reconhecimentos ao trabalho por eles desenvolvidos. Estou satisfeito com todos”. O atual secretário de Relações Interinstitucionais, Sérgio Carneiro, vai ocupar a pasta de Meio Ambiente. Será substituído por Nau Santana. Maurício Carvalho será nomeado superintendente Municipal de Trânsito, em substituição ao capitão Francisco Júnior, que volta à Polícia Militar.

O vereador Justiniano França será nomeado secretário de Serviços Públicos, cargo que ocupou no atual governo. O prefeito anunciou que Ícaro Ivvin, atual titular da Sesp, que é advogado, vai para a Procuradoria Geral do Município, como subprocurador. Na Secretaria de Habitação, o atual titular será substituído pelo vereador Eli Ribeiro. José Ronaldo elogiou o desempenho de Sandro Ricardo Espírito Santo, principalmente na condução do programa Minha Casa Minha Vida. “Estou satisfeito porque ele realizou um belo trabalho”.

O jornalista Edson Borges foi anunciado como futuro secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Vai substituir o advogado Rafael Cordeiro. O prefeito disse que ele será indicado para outras missões dentro do governo. Os demais secretários continuam nos seus atuais cargos: Jayana Ribeiro, na Secretaria da Educação; Denise Mascarenhas, na Saúde; Valdomiro Silva, na Comunicação Social; Paulo Aquino, na Secretaria de Governo; e Mário Borges, chefe de Gabinete do Prefeito.

João Marinho Gomes Júnior, na Administração; José Pinheiro, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Antônio Carlos Borges Júnior, continuará na pasta de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; Joedilson Machado, na Agricultura; e Ildes Ferreira, na de Desenvolvimento Social. O professor Carlos Brito continuará como secretário de Planejamento; Expedito Eloy, será o titular da Fazenda; e Mauro Moraes vai continuar no cargo de secretário de Prevenção à Violência; Ozeny Moraes será o titular da pasta de Gestão e Convênios; e Pedro Boaventura permanecerá na Secretaria de Transportes e Trânsito.

A administradora de empresas Gilberte Lucas continuará como diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana; a advogada Suzana Mendes continua à frente do Procon, e Antônio Carlos Coelho vai ocupar a presidência da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e cultura Egberto Tavares Costa.

Suplentes assumem

Com a posse do vereador Justiniano França (DEM) como secretário municipal de Serviços Públicos, assume mandato o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde (Carlito do Peixe), 1º suplente da coligação ‘O trabalho continua’, formada pelo PRB, DEM, PSL, PSDB e PMB.

Com a posse do vereador Eliziario Ribeiro da Silva (Eli Ribeiro, PRB), como secretário municipal de Habitação, assume mandato a vereadora Cíntia Daltro Machado (PMB), 2º suplente da coligação ‘O trabalho continua’. No acordo celebrado, para que o PRB não perca representatividade na Câmara Municipal, a vereadora Cíntia Machado deve deixar o PMB e ingressar no PRB.

Ausências

O suplente de deputado federal José Francisco (Zé Chico, DEM), o deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) e o vereador Pablo Roberto (PHS) foram ausências notadas durante o anúncio do secretariado.

Entre políticos e lideranças foi observado que o novo gabinete do governo Ronaldo não agradou a destacados aliados do prefeito. Nos bastidores o comentário é que agora “resta às viúvas de José Ronaldo as lágrimas”.