Feira de Santana: palestra de Edson Borges será “importante contribuição” ao jornalismo local, diz secretário Valdomiro Silva

Contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho jornalístico. Esse é o propósito da Secretaria de Comunicação Social de Feira de Santana, ao realizar, pelo terceiro ano consecutivo, palestra-debate que possa acrescentar à experiência profissional dos que militam na imprensa, em seu evento de final de temporada. Em 2016, o convidado da Secom para este diálogo com jornalistas e radialistas é o ex-secretário de Comunicação Edson Borges.

Na terça-feira (27/12/2016), às 9h, este encontro anual acontece no Museu Parque do Saber, equipamento da Fundação Cultural Egberto Costa – não mais no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, como previsto anteriormente. No planetário do Museu, os convidados poderão assistir a uma sessão de vídeo com tema científico, antes da abertura do evento.

Edson vai falar sobre o tema “Acertos e equívocos na prática jornalística em Feira de Santana”. Em 40 minutos, o experiente jornalista, com passagens pelo rádio, jornal, revista, televisão e, mais recentemente, incursões na internet, fará uma análise do jornalismo que se pratica na cidade atualmente. Observará os aspectos positivos, mas também vai apresentar, sob o seu ponto de vista, o que considera necessário ajustar, em conteúdo, produção e divulgação nos diversos meios.

Outros 30 minutos vão ser reservados para perguntas e respostas. O secretário de Comunicação, Valdomiro Silva, organizador do encontro, diz que Edson Borges foi convidado para desenvolver essa análise não apenas por se tratar de um jornalista com vivência profissional em todos os meios de comunicação, mas por sua credibilidade e pelo respeito ao seu trabalho na imprensa da Bahia. “Tem capacidade para elaborar uma avaliação criteriosa e, ao mesmo tempo, a coragem necessária para apontar possíveis erros, sem o receio de ferir suscetibilidades. Vai ser uma contribuição importantíssima a todos nós”, diz.

O prefeito José Ronaldo, secretários municipais e outras autoridades estarão presentes. Após a palestra-debate, acontece homenagem da Secretaria de Comunicação a personalidades que tem relevantes serviços prestados na história do jornalismo feirense.