Feira de Santana: no Paço Maria Quitéria, sessão de posse dos membros do Poder Executivo será conduzida pelo procurador-geral; evento é antecedido por posse na sede do Poder Legislativo

A sessão solene de posse do prefeito José Ronaldo e do vice-prefeito Colbert Martins ocorre no próximo domingo, 1º de janeiro de 2017, na Câmara Municipal de Feira de Santana, a partir das 15 horas. No plenário do Legislativo, todo o cerimonial com o prefeito apresentando seu diploma e declaração de bens.

Às 16 horas, na escadaria do Paço Municipal Maria Quitéria na avenida Senhor dos Passos, ocorre a execução do Hino à Feira. Em seguida assinatura no Livro de Posse e leitura de Transmissão de Posse pelo procurador-geral do Município Cleudson Santos e leitura do juramento.

O prefeito José Ronaldo fará uso da palavra e assinará os primeiros decretos do seu quarto mandato.

Por fim, caminhada do Paço Municipal para a Catedral Metropolitana, onde será celebrada missa em ação de graças pelo arcebispo dom Zanoni Demettino Castro.