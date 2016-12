Feira de Santana: governo inicia 2017 com mais obras, anuncia prefeito José Ronaldo

O Governo Municipal de Feira de Santana vai iniciar o exercício de 2017 com a promoção de diversas obras na zona urbana e rural. O anúncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta quinta-feira, 22, durante entrevista ao programa Subaé Notícias, da Rádio Subaé AM, ao informar sobre a publicação da autorização de licitação pública para contratação de empresas visando a execução das obras.

Dentre as obras a serem executadas no início do próximo ano estão a pavimentação de ruas no loteamento Amaralina, no bairro Gabriela, pavimentação de mais ruas no bairro Conceição.

Já para a zona rural, o Governo Municipal deverá executar obras de construção do campo de futebol do distrito de Ipuaçu, uma antiga reivindicação dos desportistas da localidade.

Durante a entrevista ao programa de rádio, ancorada pelo jornalista Renato Ribeiro, José Ronaldo também reafirmou a pretensão de promover concurso público, no próximo ano, para preenchimento de vagas nos quadros da administração municipal.

Interativo, o programa de rádio também abriu os canais para reivindicações da comunidade diretas com o prefeito, tanto pelo whatzapp e por telefone, apresentando várias demandas. Dentre as solicitações principais mais pavimentação de ruas.