Feira de Santana: Base Comunitária de Segurança da Rua Nova forma primeira turma Jovem Líder

Alegria e emoções marcaram a formatura da primeira turma do projeto ‘Jovem Líder’ da Base Comunitária de Segurança da Rua Nova, em Feira de Santana, realizada na Escola Municipal Célida Soares. A capacitação durou cerca de quatro meses e a classe, composta por 22 alunos, recebeu instruções sobre Cidadania, Segurança no Trânsito, Primeiros Socorros e Meio Ambiente.

Depois do juramento à bandeira, os jovens líderes receberam certificados de conclusão de curso, além dos bonés, que simbolizam o projeto, entregues pelos pais e padrinhos. Em 2017, os diplomados participarão como multiplicadores de atividades voltadas ao público externo, quando terão oportunidade de trocar experiências com as novas turmas e de expandir os conhecimentos.

O projeto ‘Jovem Líder’ foi idealizado pelo sargento PM Márcio Batista, da BCS/Rua Nova, inspirado no movimento de Escoteiros, que visa a desenvolver a disciplina nos alunos e a complementação da rotina escolar, por meio de instruções em sala e atividades no campo.

O comandante da BCS/Rua Nova, capitão PM Victor Espírito Santo, elogiou o esforço do sargento PM Márcio Batista e da professora Ana Cláudia Bastos, da escola Célida Soares, para que o projeto acontecesse. “Base e comunidade devem andar de mãos dadas para que tenhamos sucesso em nossas atividades”, completou.