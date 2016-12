Feira de Santana: banco de Leite do Hospital Geral Clériston Andrade recebe certificado de Padrão Ouro

O Banco de Leite do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, foi premiado com Padrão Ouro. A cerimônia de entrega das certificações aos bancos de leite do Estado da Bahia foi realizada na manhã desta segunda-feira (19/12/2016), no auditório do Banco de Leite Humano do HGCA. A Premiação de Credenciamento do Banco de Leite Humano no país é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o banco de Leite da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) que é o Centro de Referência Nacional para Aleitamento Materno.

Em Feira de Santana, além do Centro de Referência para o Incentivo ao Aleitamento e Banco de Leite Humano do (HGCA), o Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher), também foi certificado com o Padrão Ouro. Na Bahia, o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), Maternidade Climério de Oliveira, o Banco de Leite Humano do Hospital Esaú Matos, de Vitória da Conquista e o Hospital Manoel Novaes foram igualmente premiados.

De acordo com Mariana Reis, que é biomédica e responsável técnica do Banco de Leite do HGCA, existem três tipos de premiação: Bronze, Prata e Ouro. Para ser considerado Padrão Outro a Fiocruz leva em consideração os seguintes critérios: Estrutura Física, Sistema de Informação e de equipamento e a capacitação e atualização dos profissionais. “Desde 2013 o HGCA tem conseguido manter a certificação de Padrão Ouro. Isso significa que continuamos com uma boa qualidade nos serviços prestados aqui nesta unidade”, comemorou Mariana Reis. A entrega da premiação foi feita pela Diretora Administrativa do HGCA, Joselice Xavier e contou com a presença de representantes dos Bancos de Leite Humanos da Bahia.