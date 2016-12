Estudantes da Uefs encerram movimento

Em Assembleia Geral na tarde de ontem (21/12/2016), os estudantes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) deliberaram encerrar a greve e a ocupação da Reitoria iniciadas no último dia 1º de novembro. Durante a greve foram realizadas diversas reuniões entre a Reitoria da Uefs e o movimento estudantil para negociar os 38 pontos da pauta dos discentes sobre temas da conjuntura política nacional, como a PEC 55, políticas do Governo do Estado para as Universidades Públicas Estaduais e aspectos internos da Uefs relacionados aos temas direitos humanos, permanência estudantil e infraestrutura. As negociações foram finalizadas no dia 12 deste mês.

As aulas devem ser retomadas no dia 01/02/2017, conforme decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Uefs. A Reitoria encaminhou uma carta aos estudantes informando seu compromisso com os pontos negociados e condicionando seu cumprimento ao retorno da normalidade das atividades. A carta pode ser lida aqui.