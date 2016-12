Escolas estaduais da Bahia finalizam atividades do ano letivo 2016

Os estudantes da rede estadual estão em ritmo de despedida do ano letivo 2016. Para os que forem aprovados direto, o último dia de aulas será nesta quinta-feira (22/12/2016). Para os que vão fazer recuperação, o tempo de permanência na unidade se estenderá até 29 de dezembro de 2016, sendo que no dia 30 será divulgado o resultado final. Entre os alunos, o clima é de alegria por mais uma etapa cumprida e pelo novo ciclo que se abre com a chegada do Ano Novo.

Para a estudante Taís Rios, 18 anos, concluinte do 3º ano, do Colégio Estadual da Bahia (Central), no bairro de Nazaré, em Salvador, o clima também é de despedida do colégio e os amigos. “Já recebemos o resultado das provas da 4ª unidade e estou aprovada. Estou muito feliz e agradeço aos professores pelo conhecimento que me ajudaram a adquirir ao longo desses anos. Tive educadores qualificados e um ano muito produtivo em conteúdos. Estudei o bastante para dar prosseguimento na busca do meu sonho, que é o de me tornar bióloga”, relata.

A diretora do Central, Rosenilda Mesquita, conta que a avaliação é positiva do ano letivo e que a unidade escolar ampliou a integração com as famílias. “Contabilizo um saldo pedagógico positivo com o cumprimento da carga horária de 200 dias letivos e a participação da comunidade escolar em projetos importantes de arte, esporte, cultura e Ciências. Além disso, reservamos uma semana para a realização de aulas de preparação para as provas de recuperação”, enfatiza.

No Colégio Estadual Evaristo da Veiga, no bairro de Ondina, em Salvador, a diretora Daniela Lordelo afirma que o colégio deverá promover uma semana de aulas preparatórias para os estudantes em recuperação. “Estamos finalizando com tranquilidade, com um número alto de alunos aprovados. Mas para os que vão ficar em recuperação, considero importante que tenham aulas de revisão dos principais assuntos do ano letivo, antes de se submeterem às provas de recuperação. Estamos fazendo os esforços, junto aos professores, para que elas sejam realizadas, mesmo que não seja algo oficial no calendário escolar”, afirma.

No Colégio Estadual Nelson Mandela, no bairro de Periperi, em Salvador, a expectativa também é grande para os dias de férias. “Foi um ano em que aproveitei bastante os conteúdos das disciplinas, então espero que seja aprovada, apesar de que Física é o meu ponto fraco. Ainda assim, acho que vou passar direto”, comenta a estudante Gisele Santos, 16 anos, 1º ano, que aguardo o resultado das provas da 4ª unidade. A gestora da unidade escolar Olívia Costa faz uma avaliação positiva do ano letivo. “Podemos dizer que conseguimos cumprir as nossas metas e a sensação é de missão cumprida no tempo adequado”, comemora a gestora Olívia Costa.

Renovação de matrícula – Enquanto estão nas escolas, os estudantes devem aproveitar até o dia 30 de dezembro para renovar a matrícula nas unidades escolares onde estudam. A matrícula deve ser feita presencialmente nas escolas ou pela internet. Para os alunos que irão mudar de escola e alunos novos a matrícula será de 24 a 31 de janeiro. Para mais informações acesse o Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br/matricula).