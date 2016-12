Em Feira de Santana, governador Rui Costa destaca investimentos do estado em saneamento, energia, alimentos e habitação

O biogás, poluente produzido a partir da decomposição do esgoto, já é transformado em energia elétrica na Bahia. Na manhã desta segunda-feira (19/12/2016), o governador Rui Costa inaugurou a segunda etapa de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia do Jacuípe, em Feira de Santana, e também a primeira usina baiana de energia de biogás gerado no tratamento do próprio sistema.

“Com este novo modelo de utilização do biogás, estamos cuidando melhor do meio ambiente e gerando mais economia, o que deve refletir positivamente também na tarifa de água e esgotamento. É a primeira implantação dessa experiência na Bahia e, neste formato, com a tecnologia que usamos aqui, é a primeira do Brasil”, destacou Rui.

Toda a energia produzida a partir do biogás será utilizada para suprir em 70℅ o consumo mensal de eletricidade do próprio sistema de esgotamento. A conversão reduz em 95% a emissão de gases poluentes e diminui o gasto mensal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), na manutenção do sistema, de R$ 26 mil para R$ 5 mil, o que proporciona uma economia anual de R$ 252 mil.

“Estamos agregando tecnologia e muitos benefícios à cidade com esse novo modelo de geração de energia. Vamos ampliar a experiência para Vitória da Conquista e depois para mais cidades”, revelou o titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto.

O projeto da usina a partir do gás metano vai gerar a produção de 80% da energia necessária para o funcionamento da Estação de Tratamento da Embasa. O investimento na usina foi da ordem de R$ 4,6 milhões.

O governador adiantou que, em breve, será assinado um empréstimo com o Banco do Nordeste, para a ampliação da produção de tratamento de água em Feira de Santana. “A cidade cresceu rapidamente e, por isso, às vezes ocorre escassez de água nesta ou naquela região da cidade. A partir deste novo investimento, iremos regularizar o abastecimento, garantindo o volume de água necessário para suprir as necessidades do município”.

Mais ações

Ainda na cidade, Rui Costa participou da inauguração do Residencial Ponto Verde, que faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). “Feira de Santana tem que comemorar. São quase 20 mil unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida aqui. Estamos falando de quase 80 mil pessoas beneficiadas por este programa na cidade. E, hoje, mais 400 famílias estão recebendo moradias”, afirmou o governador que também assinará, nesta segunda-feira, convênios do programa Bahia Produtiva.