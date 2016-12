Em dois dias, Palácio de Ondina recebe 850 pessoas no Natal das Voluntárias Sociais

Um sorriso mais saudável, uma visão mais clara, com direito a óculos gratuitos, e documentos que garantem o exercício da cidadania. Estes foram os presentes proporcionados pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) para 450 idosos que já vivenciaram o Natal por mais de 60 vezes, nem sempre com fartura e em clima de confraternização.

A ação foi idealizada pela primeira-dama do Estado e presidente da instituição, Aline Peixoto, com a presença do governador Rui Costa, no Palácio de Ondina, em Salvador, onde estão montados, neste domingo (18/12/2016), o Odontomóvel, uma unidade móvel do Instituto Pedro Melo, para obtenção de RG, além de um consultório oftalmológico itinerante, do programa Saúde sem Fronteiras.

Dona Juraci Floripes Garcia, 84 anos, mora na Avenida Suburbana e frequenta o Lar Fabiana de Cristo, um dos 13 que participam da festa. Ela foi atendida primeiro no consultório oftalmológico. “Eu fiz uma cirurgia de catarata há oito meses e agora aproveitei para fazer uma revisão. Está tudo bem, nem de óculos eu precisei”. Ela também utilizou os serviços do Odontomóvel. “Eu não ia a um dentista tinha mais de seis anos. Este foi um presente de verdade que eu ganhei”.

Aline Peixoto afirmou que o verdadeiro sentido do Natal é a solidariedade. “Neste período é fundamental exercitar o olhar para o próximo e todas as suas necessidades. O olhar para o outro deve ser repleto de atenção e cuidado”. Para Rui, “essa é uma confraternização em família, o que garante um grande momento de integração. Mais uma iniciativa das Voluntárias em parceria com diversas empresas que, juntas, levaram mais dignidade e alegria para centenas de pessoas. Ações como essa precisam ser valorizadas e multiplicadas. Eu acredito que uma sociedade melhor se constrói com a participação de todos”.

Fim da solidão

O coordenador do Grupo Renascer, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Ubirajara José da Silva, levou 40 pessoas ao Palácio de Ondina, todos atendidos pela instituição. “Tudo o que as Voluntárias Sociais proporcionam para essas pessoas é muito bom. Muitos destes idosos vivem em um vazio muito grande. Os filhos casam, se mudam e eles ficam na solidão. Por isso, estes grupos de convivência são importantes. E, por meio do trabalho das Voluntárias, os serviços chegam a esses idosos e eles podem socializar, ser atendidos. É uma alegria muito grande para eles”.

Dona Angelina Silva, 70, frequenta o Grupo Renascer há três anos. “Participar deste grupo mudou minha vida, foi um renascimento. E aqui, neste evento, a gente participa da festa. Já fui atendida para exame de vista e vou receber meus óculos no próximo dia 30. Vou começar 2017 enxergando melhor.

Uma das atrações foi o músico Luiz Caldas. “Para mim, é uma maravilha. Essas pessoas curtindo mostram a longevidade da minha música. Eu estou mais do que honrado pelo convite de Aline para estar aqui. A pessoa que tem alegria acompanhando a vida tem mais tranquilidade, é uma troca. Esses velhinhos estão aí para provar que alegria é tudo. Eu acho que aproximar as pessoas é uma atitude muito bonita das Voluntárias Sociais. A Aline trazendo as pessoas para a casa dela mostra que ela tem um coração maravilhoso”.

As ações são realizadas em parceria com as empresas e instituições Pau Viola, Agogô, Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Xarmonix, Delta, Nutrical, Leite Sol, Gelo Ferreira, Abentro, Maison Beleza, Sandra Alencar, Canaã, Mignon, Perini, Fundação Regina Cunha, DayHORC e Delta Toldos, a Fundação Regina Cunha e a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb).