Em dois anos de gestão, Rui Costa é o governador que mais cumpriu metas em comparação com os demais governadores do país

Rui Costa chega à metade do mandato como o gestor que mais cumpriu metas, comparado aos demais governadores do país. Em dois anos, ele cumpriu 57 medidas, total ou parcialmente. O levantamento foi realizado pelo G1 (https://goo.gl/Xsa8gE) com base no programa de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em entrevistas e debates.

Ações importantes para a Bahia – a exemplo da inauguração do HGE 2, do lançamento do Programa Primeiro Emprego, da reestruturação de unidades policiais, da ampliação da Rede de Atendimento às Mulheres e da construção dos novos perímetros de irrigação – fazem parte do conjunto de metas realizadas por Rui Costa.

No levantamento, o governador da Bahia aparece à frente dos governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin, que cumpriu 48 medidas; do Paraná, Beto Richa, que cumpriu 34; e de Goiás, Marconi Perrilo, que cumpriu 33.

Povo que inspira

Em seu perfil no Facebook, Rui disse que se inspirou na força do povo baiano pra “arregaçar as mangas e enfrentar a crise”. O governador também agradeceu “o apoio do povo, da minha equipe, da bancada dos deputados estaduais e federais, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos e de todas as lideranças que também buscam mais desenvolvimento e geração de renda para quem mais precisa”.

Áudio com avaliação do governador Rui Costa sobre a gestão em 2016