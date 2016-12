Departamento de Iluminação Pública de Feira de Santana aumenta capacidade de atendimento

Dentre reposição de lâmpadas, colocação de braços de luz e outros serviços prestados, mais de 1.700 pontos de atendimentos já foram contemplados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos somente até o dia 21 de dezembro de 2016, através do Departamento de Iluminação. Diversos bairros e distritos foram beneficiados com as ações da Secretaria.

Devido à grande demanda existente, a empresa que presta serviços de iluminação no município disponibilizou mais turmas de trabalho para que a normalização de todos os pontos de atendimento seja realizada num curto prazo. Num total de 8 carros disponibilizados, 2 foram direcionados para os distritos para atenderem os pontos pendentes e 6 darão conta do serviço na área urbana.

O serviço será prestado nos bairros através de uma estratégia de mutirão, onde todas as equipes são direcionadas para um bairro específico, de acordo com a sua necessidade, para regularizarem a situação na localidade com mais efetividade e assim seguirem para o próximo destino.

Até agora, foram 139 pontos contemplados no bairro Tomba, 62 no Centro, 58 no Campo Limpo, 57 na Gabriela, entre outros. No distrito de Matinha já foram 137 pontos atendidos, 66 em Maria Quitéria, 45 em Bonfim de Feira, dentre outros.

O chefe do Departamento de Iluminação, José Wilton, informa que a Secretaria também está com uma programação de atendimento às avenidas para ser realizada até o fim do ano. “Hoje já fomos na Avenida do Canal e Iguatemi, e iremos na Getúlio Vargas à noite. Até o fim do ano, vamos atender a Presidente Dutra, Artêmia Pires, Maria Quitéria, Fraga Maia, João Durval, José Falcão e Transnordestina”, pontuou.

“O trabalho é contínuo e visa garantir à população uma iluminação pública eficiente, moderna, e consequentemente contribuindo para a questão da segurança nestes locais”, completa o secretário de Serviços Públicos, Icaro Ivvin.